سياسة
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هجوم جوي متبادل بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا ووقوع إصابات
قال مسؤولون روس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن أوكرانيا أطلقت سلسلة من الطائرات المسيرة صوب العاصمة الروسية موسكو وغرب روسيا، وأضافوا أنه لم ترِد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
هجوم جوي متبادل بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا ووقوع إصابات
أفراد الخدمة الأوكرانية يستخدمون كشافات الضوء في أثناء بحثهم عن طائرات دون طيار في سماء العاصمة الأوكرانية كييف 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024. / صورة: Reuters
20 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 110 طائرات دون طيار أوكرانية فوق روسيا، بما في ذلك واحدة فوق منطقة موسكو، و43 فوق منطقة كورسك الحدودية، و27 فوق منطقة ليبيتسك في جنوب غرب البلاد.

وذكرت قناة "شوت" (SHOT) الروسية على تطبيق تليغرام أن طائرات دون طيار حاولت ضرب شركة Ya. M. Sverdlov لتصنيع المتفجرات المملوكة للدولة في مدينة دزيرجينسك، منطقة نيجني نوفغورود، على بعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلاً) شرق موسكو.

واليوم، قال حاكم منطقة نيجني نوفغورود الروسية إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة جراء شظايا خلال هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على منطقة صناعية بمدينة دزيرجينسك.

بدوره قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تليغرام إنّ وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو.

وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع أضرار أو إصابات في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيّرة في حي رامينسكي بمنطقة موسكو.

وقال حاكم المنطقة على تليغرام إن حطام طائرة مسيّرة أشعل عدة حرائق لمدة قصيرة في منطقة ليبتسك في جنوب غرب روسيا‭ ‬دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مسؤولون في منطقتي بريانسك وأوريول الواقعتين أيضاً في الأجزاء الغربية من روسيا إن وحدات الدفاع الجوي دمرت عدة طائرات مسيّرة هناك.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إنّ وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدى لهجوم جوي روسي جديد على المدينة، وطالب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام السكان بالبقاء في الملاجئ.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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