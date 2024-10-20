وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لغارتين إسرائيليتين على الأقل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء اثنتين من مناطقها.

وأفادت الوكالة بوقوع "غارتين شنَّهما الطيران المُعادي صباحاً على الضاحية الجنوبية، وقد استهدفت إحداهما مبنى سكنياً" يقع على مقربة من مسجد ومستشفى في منطقة حارة حريك.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب فجر الأحد من سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت إخلاءهما، تحسباً لقصف يعتزم شنه على مبنيين ادّعى أنهما يضمان منشآت لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال، في رسالة إلى السكان، إن المبنيََيْن يقعان في منطقتَي حارة حريك والحدث، وأضاف: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدّها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وتابع جيش الاحتلال: "من أجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقاً برسالته هذه صوراً للمبنيَين بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وفي غضون ذلك، شهدت بلدة الضهيرة الحدودية جنوبي لبنان، صباح الأحد، محاولة توغل إسرائيلية تزامناً مع قصف مدفعي على أطراف البلدة واشتباكات مع "عناصر المقاومة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي "حاول التوغل في اتجاه بلدة الضهيرة (في قضاء صور بمحافظة الجنوب)، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة".

وأوضحت أن التوغل "تزامن مع قصف مدفعي مُعادٍ مباشر على أطراف الضهيرة الحدودية وبلدة البستان" جنوب لبنان.

اعتراض هدف جوي

واليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو "هدف جوي مشبوه" في المجال البحري لحيفا دون تفعيل الإنذارات، وقال موقع "والا" العبري إن سكان حيفا أبلغوا بسماع دوي انفجار قوي في منطقة الميناء صباح اليوم.

وأعلن الجيش الاحتلال أن طائرة مسيّرة قادمة من الشرق عبرت مرتفعات الجولان وسقطت في منطقة مفتوحة دون إصابات، كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا وبلدات عدة بالجليل، وقالت إن صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام بإصبع الجليل.

وفي بيان أصدره اليوم، قال جيش الاحتلال إن قواته الجوية هاجمت أكثر من 65 عنصراً من حزب الله في جنوب لبنان بتوجيه من القيادة الشمالية.

وقال الجيش إنه هاجم عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، من بينها منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل، مؤكداً أنه هاجم خلال آخر 24 ساعة نحو 175 هدفاً في غزة ولبنان.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و448 قتيلاً و11 ألفاً و471 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول بيانات رسمية لبنانية حتى مساء السبت.

ويرد حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.