وأكد الوزير فيدان دعم بلاده سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، فضلاً عن لفت الانتباه إلى الخطر المتزايد المتمثل في انتشار الحرب، واستعداد تركيا دعم المبادرات الرامية إلى توفير حل عادل ودائم للحرب على أساس القانون الدولي، كما أكد فيدان أن الحل الدبلوماسي لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة جميع الأطراف في عمليات التفاوض.

وكان فيدان أجرى زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا في 25 أغسطس/آب من عام 2023، وكانت آخر زيارة من أوكرانيا إلى تركيا على مستوى وزير الخارجية من قبل الوزير آنذاك دميترو كوليبا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020.

والتقى الوزير فيدان آخر مرة مع الوزير سيبيها، الذي شغل سابقاً منصب سفير أوكرانيا في أنقرة، في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على هامش قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا التي عقدت في مدينة دوبروفنيك الكرواتية.

وجرى رفع العلاقات التركية-الأوكرانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2011. وخلال هذه الفترة جرى إحراز تقدم كبير في التعاون الثنائي، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والطاقة وصناعة الدفاع.

وبعد بداية الحرب الروسية-الأوكرانية بدأت مبادرات السلام وقضايا الأمن الإقليمي أيضاً في الظهور على السطح في العلاقات الثنائية. وستسمح زيارة الوزير سيبيها بزيادة الزخم المكتسب في التعاون بين تركيا وأوكرانيا.

وخلال الزيارة، من المقرر أن يجري التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تبادل الدبلوماسيين وخطة عمل تشاورية للفترة 2025-2026 بين وزارتي خارجية البلدين.

وتواصل تركيا جهودها لتخفيف آثار الحرب على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، ففي مارس/آذار 2022 استضافت تركيا اجتماعات جمعت بين الطرفين الأوكراني والروسي لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، سهلت تركيا تصدير ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية في إطار مبادرة ممر الحبوب في البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة. وجرى تبادل الأسرى بين الطرفين عبر تركيا. وتواصل تركيا لعب دور دبلوماسي نشط في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.