وتصدر خبر زيارة المستشار الألماني إلى تركيا أمس السبت، افتتاحية صحيفة "فرانكفورتر تسايتونغ" بعنوان "شولتز وعد في إسطنبول بإمداد أنقرة بمزيد من منتجات الصناعات الدفاعية"،.

وذكرت الصحيفة أن شولتز أشار خلال زيارته إلى أهمية تركيا في حلف الناتو (شمال الأطلسي) إلى جانب ألمانيا، وأكد العزم على التعاون مع أنقرة في مجالات الصناعات الدفاعية.

بدورها أشارت "إذاعة ألمانيا" إلى أن البلدين راغبان في التعاون بشكل أكبر في مجال الصناعة الدفاعية بعد سنوات من "العلاقات المتوازنة".

وأشارت إلى أن المستشار الألماني قال بعد لقائه الرئيسَ أردوغان في إسطنبول: "إنه من الطبيعي أن تستورد تركيا، الشريكة في حلف الأطلسي، أسلحة ألمانية".

فيما رأت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في تحليل للزيارة، أن شولتز والرئيس أردوغان "يبدوان متفقين جيداً مع بعضهما، وأنهما يعرفان القضايا التي قد تفسد صداقتهما الجديدة".

ورجحت الصحيفة أن شولتز طور علاقاته مع الرئيس التركي "لأسباب شخصية بحكم معرفة الطرفين بعضهما بعضاً".

تقارب رغم الخلاف

من جانبها، ذكرت صحيفة "تاغشبيغل" أن شولتز يرغب في تصدير طائرات يوروفايتر إلى تركيا.

وأضافت أنه "رغم استمرار الخلاف بين البلدين حول قضايا الشرق الأوسط، فإنه يوجد نشاط حول قضايا أخرى من شأنها تقريب العلاقات التركية-الألمانية".

وأوضحت أن شولتز وأردوغان اتفقا على العديد من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك تصميمهما على عدم السماح للأجواء الإيجابية في العلاقات التركية-الألمانية بالتدهور بسبب الخلافات العميقة في الرأي حول الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت كذلك إلى إشادة المستشار الألماني بالعلاقات الاقتصادية الجيدة مع تركيا، إذ أعرب عن إمكانية تسليم طائرات يوروفايتر الحربية إلى حليفتها في الناتو.

بدورها، قالت صحيفة "فيلت": "إن ألمانيا ستصدّر المزيد من الأسلحة إلى تركيا البلد العضو في الناتو"، لافتة إلى أن البلدين أحرزا تقدماً فيما يتعلق بالتسليم المحتمل لطائرات يوروفايتر الحربية إلى تركيا.

يشار إلى أن المستشار الألماني قال في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي في إسطنبول، إن لدى بلاده مع تركيا "مشاريع في المراحل المبكرة" في مجال الصناعات الدفاعية. وأعرب عن أمله في إحراز تقدم فيها خلال المرحلة المقبلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

فيما ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية الخميس، أن تقدماً قد حصل في المحادثات مع ألمانيا حول مقاتلات "يوروفايتر"، وأن إشارات إيجابية من الجانب الألماني متوفرة لبدء المفاوضات الفنية بهذا الخصوص.