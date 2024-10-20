وقال مدير عام الأوقاف الفلسطينية في الخليل غسان الرجبي إن "السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الإبراهيمي، يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، بحجة الاحتفال بعيد العرش اليهودي".

وأشار الرجبي إلى أنه جرى إبلاغ الارتباط المدني الفلسطيني بهذا القرار. واعتبر أن إغلاق المسجد ومنع المصلين والزوار من الوصول إليه "يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني للحرم".

وبيّن أن "المستوطنين يستولون على أكثر من ثلثي أروقته بشكل دائم، ويقيمون فيه طقوسهم الدينية".

وشدد الرجبي على أن الإغلاقات المتكررة للمسجد الإبراهيمي "محاولة لفرض واقع جديد، يسمح للمستوطنين بالوجود فيه بشكل دائم، مقابل سلب حقوق المسلمين الدينية".

وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، التي يسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسّمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصلياً، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.