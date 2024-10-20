سياسة
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المجلس الوطني الفلسطيني: انتهاكات المستوطنين للأقصى إرهاب سيشعل المنطقة
وصف المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية بـ"إرهاب منظم" محذراً من أنه يفتح دوائر صراع جديدة ستشعل المنطقة.
المجلس الوطني الفلسطيني: انتهاكات المستوطنين للأقصى إرهاب سيشعل المنطقة
المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من اشتعال المنطقة جراء انتهاكات المستوطنين اليهود للأقصى / صورة: Reuters Archive
20 أكتوبر 2024

جاء ذلك وفق بيان المجلس الوطني الفلسطيني وهو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، بعد أن اقتحم أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي، صباح الأحد، المسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بـ"عيد العرش" اليهودي، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وحذر المجلس من "التصعيد الخطير الذي يتمثل في اقتحام أعداد من المتطرفين اليهود والجماعات المتطرفة المسجد الأقصى، والنفخ في البوق، ورفع الشعارات والصراخ الاستفزازي، وأداء صلوات تلمودية داخل ساحاته".

ووصف هذه الانتهاكات المتكررة بأنها "تمثل إرهاباً منظماً، يفتح دوائر صراع جديدة ستشعل المنطقة، في محاولة من حكومة الاحتلال المتطرفة لإشباع غريزتها العدوانية، والدفع نحو حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن هذه الاعتداءات والمسّ بالمسجد الاقصى "لن يمر مرور الكرام"، وسيدفع الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية إلى التحرك دفاعاً عنه.

ودعا كذلك المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وحماية القرارات الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، المسؤولة عن إدارة الأقصى، في بيان، إنه "جرى إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1390 من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى".

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية بممرات وساحات المسجد، وسط قيود مشددة على دخول المسلمين.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتجري على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ومنذ 2003، تسمح شرطة الاحتلال، أحادياً، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى لعدة ساعات يومياً ما عدا الجمعة والسبت، رغم المعارضة المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدعو لوقف هذه الاقتحامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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