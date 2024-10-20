سياسة
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بحضور رسمي وشعبي.. قيادة حماس تتلقى التعازي في "السنوار" بإسطنبول
تلقت قيادة حركة حماس، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية التعازي في رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، الذي أعلنت الحركة استشهاده، الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
بحضور رسمي وشعبي.. قيادة حماس تتلقى التعازي في "السنوار" بإسطنبول
قادة حماس خلال تلقي التعازي في قائد الحركة الشهيد يحيى السنوار بإسطنبول / صورة: AA
20 أكتوبر 2024

واستقبل كل من رئيس مجلس شورى حماس محمد إسماعيل درويش، والقياديون باسم نعيم، وغازي حمد، وأسامة حمدان، وهارون ناصر الدين وآخرون، المعزّين في صالة أحد مساجد مدينة إسطنبول.

وشهدت التعزية حضوراً رسمياً وشعبياً تركياً وعربياً وإسلامياً، وبدأت بتلاوة آيات قرآنية، وإلقاء كلمات تأبين من جانب قيادة حماس، كما شارك فيها أيضا البرلماني التركي حسن توران.

ورحّب درويش في كلمة خلال التأبين بحاضري "اللقاء المبارك الذي نلتقي فيه ونحن نهنئ أنفسنا ونعزّيها معاً باستشهاد القائد الحبيب يحيى السنوار أبو إبراهيم".

وتحدث عن السنوار وقادة الحركة الراحلين قائلاً: "تتوالى فصول ملحمة طوفان الأقصى، وما الشهيد السنوار إلا سلسلة في هذا العقد الفريد، السلسلة الألماسية من كواكب الشهداء من الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة حماس، عقد فريد لا تنقطع عُقده إلى أن يأتي النصر والتحرير".

وأوضح درويش أن "السنوار قدّم قرابة نصف قرن من الجهاد والبطولة والعطاء والصمود والأسر، وهو رمز من رموز هذه المسيرة العظيمة مسيرة الأمة والأنبياء معاً، شجرة مباركة من نور النبوة والرسالة، ننطلق من رائحة النبوة ومن بشارته وسنبقى بأصل الشجرة والبشارة حتى تقوم الساعة".

وأكمل: "خلال أشهر قدمت حماس عطاءها لشعبها من قادتها وأبنائها وحاضنتها، أعطت كل ما يلزم من أجل النصر ولن يخذلها النصر، نحن في عزاء السنوار وقد التقى بأخويه (رئيس الحركة السابق إسماعيل) هنية و (القيادي فيها صالح) العاروري".

وشدد على أن "اليوم الحرب دائرة في غزة والضفة، والجبهة الشرقية بدأت تتحرك على نهر الأردن، وشمالاً في لبنان (حزب الله) معركة كبيرة ومحور المقاومة شاركونا منذ بداية المعركة واستشهدت معظم قيادتها، وأنصار الله (جماعة الحوثي) وإيران وأنصارنا في كل مكان شاركوا".

وختم بشكر "الأصدقاء والحلفاء، في تركيا حكومة وبرلماناً وأحزاباً وشعباً، وفي قطر والعالم العربي والإسلامي، وفي إيران، وفي حركات المقاومة التي سننهي المعركة معهم وبحلفهم وبتحالف أمتنا معنا".

بدوره، قال القيادي في حركة حماس خالد مشعل، في كلمة صوتية مسجلة له خلال مراسم التعزية إن الحركة "لا تزال ثابتة على استراتيجيتها القائمة على خيار المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات" في فلسطين، رغم "استشهاد" رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

والجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السنوار قائلاً إنه "استشهد مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وتعتبر إسرائيل السنوار، مهندس عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل فلسطينية بغزة، بينها حماس و"الجهاد الإسلامي"، ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة، وأثر سلباً في سمعة إسرائيل الأمنية والاستخبارية.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، اختارت حماس السنوار المكنى بـ"أبو إبراهيم" رئيساً لمكتبها السياسي، خلفاً لإسماعيل هنية، الذي استشهد بالعاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو/تموز، بهجوم ألقيت مسؤوليته على تل أبيب، رغم عدم إقرار الأخيرة بذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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