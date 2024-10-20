سياسة
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برعاية TRT.. اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ يناقش مستقبل الإعلام
تستمر فاعليات مؤتمر اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (ABU) في إسطنبول، الذي يعد أكبر اتحاد إذاعي بالعالم ويخدم نحو 3.5 مليار مشاهد عبر 230 عضواً في 65 دولة، برعاية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) وتحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والبث والمجتمع”.
برعاية TRT.. اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ يناقش مستقبل الإعلام
الجمعية العامة لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ تناقش مستقبل الإعلام / Others
20 أكتوبر 2024

في اليوم الثالث من المؤتمر، انعقدت اجتماعات رئاسة الاتحاد واجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات الفنية. وترأس المدير العام لـTRT، محمد زاهد صوباجي، الاجتماعات التي تضمنت مناقشة خطط العمل واستراتيجيات التخطيط لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ لمدة ثلاث سنوات.

وأكد صوباجي على أهمية مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وتبادل الأفكار، واتخاذ قرارات مهمة تؤثر على مستقبل الاتحاد. كما شهد اليوم الثالث انعقاد الاجتماع الفني، واجتماع مجموعة الرياضة، ومنتدى البث للجميع.

وخلال الاجتماعات الثنائية مع إندونيسيا ومنغوليا، جرى تقييم فرص التعاون بين تركيا وهذه الدول. وستستمر الفاعليات مع مهرجان الأغنية الـ13 لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ في اليوم الثالث من المؤتمر، كما سيقام مهرجان الأغنية التلفزيوني لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ.

وفي يوم 22 أكتوبر، الثلاثاء، ستبدأ مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الـ61 لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ بخطابات يلقيها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، والمدير العام لـ TRT ورئيس ABU محمد زاهد صوباجي، والأمين العام للاتحاد أحمد نديم.

ستناقش هذه الجلسات تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على عالم البث، والتحديات الجديدة التي يواجهها القطاع الإعلامي. في مساء اليوم نفسه، ستُقام مراسم توزيع جوائز اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، حيث سيتم تقديم الجوائز للفائزين في 15 فئة مختلفة في مجالات التلفزيون، الراديو، والإعلام الرقمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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