ونظمت منصة "الناشطون الشباب" فاعلية لأداء صلاة الغائب على روح السنوار في المسجد المركزي بمنطقة باشاك شهير في إسطنبول، بمشاركة واسعة.

وشارك الحاضرون بعد الصلاة، في مسيرة انطلقت من أمام المسجد، للتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة.

وأكد رئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في فلسطين مروان أبوراس، في كلمة خلال الفاعلية أن السنوار كان يتمنى نيل الشهادة في ميدان المعركة وأن "هذا الذي حصل".

وأشار إلى أن "الصهاينة الذين تربوا على مائدة (زعيم ألمانيا النازية أدولف) هتلر، وتشربوا بشاعة الأخلاق، ويستبيحون سفك الدماء وقتل الناس بالجوع، يقتلون الناس في غزة".

وقال إن "أطماع هذا العدو المجرم النازي لن تتوقف عند غزة إذا انتصر ولن تقف عند حدود فلسطين بل هي ممتدة كما صرح هو بنفسه"، مؤكداً ضرورة الوقوف مع فلسطين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.