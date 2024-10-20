سياسة
2 دقيقة قراءة
إسطنبول.. مشاركة واسعة في صلاة الغائب على السنوار ومسيرة ضد إسرائيل
شهدت ولاية إسطنبول، اليوم الأحد، أداء صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد، الخميس، خلال اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
إسطنبول.. مشاركة واسعة في صلاة الغائب على السنوار ومسيرة ضد إسرائيل
مشاركة واسعة في صلاة الغائب على الشهيد يحيى السنوار في مدينة إسطنبول التركية / صورة: AA
20 أكتوبر 2024

ونظمت منصة "الناشطون الشباب" فاعلية لأداء صلاة الغائب على روح السنوار في المسجد المركزي بمنطقة باشاك شهير في إسطنبول، بمشاركة واسعة.

وشارك الحاضرون بعد الصلاة، في مسيرة انطلقت من أمام المسجد، للتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة.

وأكد رئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في فلسطين مروان أبوراس، في كلمة خلال الفاعلية أن السنوار كان يتمنى نيل الشهادة في ميدان المعركة وأن "هذا الذي حصل".

وأشار إلى أن "الصهاينة الذين تربوا على مائدة (زعيم ألمانيا النازية أدولف) هتلر، وتشربوا بشاعة الأخلاق، ويستبيحون سفك الدماء وقتل الناس بالجوع، يقتلون الناس في غزة".

وقال إن "أطماع هذا العدو المجرم النازي لن تتوقف عند غزة إذا انتصر ولن تقف عند حدود فلسطين بل هي ممتدة كما صرح هو بنفسه"، مؤكداً ضرورة الوقوف مع فلسطين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us