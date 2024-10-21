وقالت المنظمة في بيان الاحد إن 4 مهندسي مياه تابعين لها قتلوا في غارة إسرائيلية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأشارت إلى أن "السيارة التي كانت تقلّ المهندسين، قُصفت رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية".

وذكر بيان أوكسفام أن عديداً من المهندسين وعمال الإغاثة الإنسانية قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية المدنية ومن يجرون صيانتها، هي انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.