سياسة
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الاحتلال يقتل 4 من مهندسي المياه في غزة.. وأوكسفام: مقتلهم سيُعمّق الأزمة
استشهد 4 من مهندسي المياه تابعين لمنظمة الإغاثة الدولية (أوكسفام)، في غارة إسرائيلية استهدفتم جنوبي قطاع غزة. وحذرت المنظمة من أن مقتلهم سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف في القطاع.
الاحتلال يقتل 4 من مهندسي المياه في غزة.. وأوكسفام: مقتلهم سيُعمّق الأزمة
تواصل تل أبيب عدوانها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فوراً / صورة: AP
21 أكتوبر 2024

وقالت المنظمة في بيان الاحد إن 4 مهندسي مياه تابعين لها قتلوا في غارة إسرائيلية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأشارت إلى أن "السيارة التي كانت تقلّ المهندسين، قُصفت رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية".

وذكر بيان أوكسفام أن عديداً من المهندسين وعمال الإغاثة الإنسانية قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية المدنية ومن يجرون صيانتها، هي انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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