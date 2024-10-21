وقال المسؤول بحسب هيئة البث إن "إسرائيل تستعد لتنفيذ هجوم كبير ضد إيران، والاستعدادات تشمل تحصين الدفاعات تحسباً لأي رد إيراني محتمل".

وتابع المسؤول أن مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) الذي اجتمع مساء الأحد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، من المرجح أنه ناقش مسألة الرد على إيران من حيث التوقيت والكيفية.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوماً محتملاً قد تشنه تل أبيب عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان رداً على اغتيال إسرائيل كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى "مجازرها المستمرة" بقطاع غزة ولبنان.

ومنذ الرد الإيراني تجري إسرائيل مشاورات مكثفة مع حليفتها الولايات المتحدة بشأن طبيعة الأهداف التي ستهاجمها تل أبيب واحتياجاتها الدفاعية لمواجهة أي رد انتقامي إيراني.

والسبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الولايات المتحدة نشرت في البلاد منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى، تحسبا لهجمات إيرانية.

وثمة توقعات إعلامية إسرائيلية بأن الهجوم على إيران ربما يشمل منشآت نفطية و/أو نووية، وسط مخاوف وتحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وتوعدت طهران بأنه في حال هاجمتها إسرائيل، فسيكون ردها "أكثر إيلاماً" من الهجوم الماضي.

وتعتبر إسرائيل وإيران أن الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.