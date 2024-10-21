وأكدت هاريس في مقابلة أذيعت على قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن التعليق الذي أدلى به ترمب هو إهانة لمنصب الرئيس ويحط من السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي.

والسبت، هاجم ترمب في كلمة ألقاها خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا هاريس قائلاً: "أنتِ نائبة رئيس خائبة، الأسوأ، أنت مطرودة فاغربي من هنا"، داعياً الحشود إلى نقل الرسالة لها في صناديق الاقتراع.

وقالت المسؤولة الأمريكية حول تعليق ترمب "ما تراه في خصمي، وهو رئيس سابق للولايات المتحدة، يحط حقاً من قدر المنصب".

وردا على سؤال بشأن طريقة تعاملها مع الإهانات اليومية من جانب منافسها الجمهوري، شدّدت المرشحة الديموقراطية على أهمية منصب الرئاسة الأمريكية خارج واشنطن.

وأوضحت "عندما تُمثِّل الولايات المتحدة الأمريكية فإنك تذهب إلى القاعات في كل أنحاء العالم مع سلطة مُستحقَّة وشرعيّة للحديث عن أهمية الديمقراطية وسيادة القانون".