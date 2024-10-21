وينص قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

ووصل هوكشتاين إلى بيروت اليوم الاثنين، لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع، وقال في مؤتمر صحفي إن زيارته تهدف لوضع أسس لإنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل من خلال تطبيق القرار 1701 "بعدل وشفافية".

وأكد مبعوث واشنطن إلى لبنان أن واشنطن "تحاول وضع حل للنزاع (مع إسرائيل) بناء على القرار الأممي 1701"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزام لبنان وإسرائيل بالقرار 1701 "ليس كافيا" وأن الحكومة اللبنانية بحاجة لمساندة.

شروط إسرائيلية

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تل أبيب قدمت لواشنطن الأسبوع الماضي، وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت بالسماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضاً بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

في السياق، ذكر موقع واللا العبري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و464 قتيلاً و11 ألفاً و530 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويرد حزب الله يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.