ويأتي هذا القصف في وقت تخشى فيه أوكرانيا من بدء حملة هجمات روسية جديدة على البنية التحتية المدنية للطاقة في البلاد، كما حدث في شتاء 2022 و2023.

وقالت الشرطة في بيان على تليغرام: "نحو الساعة 22,00 مساءً قصف الروس ثلاثة أحياء في خاركيف وأصيب 12 مدنياً هم سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 22 و83 عاماً وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و38 عاماً".

ووفقاً للمصدر نفسه "تضررت مجمعات سكنية ومرائب ومحطات وقود ومنازل وسيارات"، فيما يعمل عمال الإنقاذ في المواقع المتضررة.

وأكد كل من حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف وعمدة المدينة الكبيرة إيغور تيريخوف على تليغرام أن في جزء من المدينة انقطاعاً للتيار الكهربائي. ولم يقدم أي من المسؤولين تفاصيل عن مدى الضرر بالضبط، ولم يحددا البنية التحتية للطاقة التي تضررت.

وفي السياق نفسه قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي جديد خلال الليل استهدف المدينة.

في كريفي ريغ (جنوب)، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أدت ضربة صاروخية إلى إصابة ثلاثة أشخاص خلال الليل وإلحاق أضرار بمساكن، وفق ما ذكر عمدة المدينة أوليكساندر فيلكول.

أما على الجانب الآخر من الجبهة، فقد أصيب شخصان في غارات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية، وفقاً لحاكمها فياتشيسلاف غلادكوف الذي أفاد بأضرار لحقت ببنية تحتية مدنية.

والجمعة، أعلنت أوكرانيا، وفق ما قالت هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب بأوكرانيا، في بيان أن كييف تسلّمت جثث 501 جندي في إطار عملية جلب جثث الجنود الذين قُتلوا في الحرب.

وجاء في البيان: "جرى تسلُّم 382 جندياً من أفدييفكا، و56 جندياً من باخموت، و45 جندياً من مارينكا، و6 جنود من أوغليدار، و4 جنود من زاباروجيا، و7 جنود من لوغانسك، وجثة جندي من ثلاجة موتى في روسيا".

من جانبه أعلن شمسايل سارالييف نائب مجلس الدوما الروسي في بيان أن روسيا تسلمت جثث 89 جندياً من أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.