سياسة
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وفاة زعيم تنظيم غولن الإرهابي في الولايات المتحدة
أفادت تقارير إعلامية بأن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، الإرهابي المدعو فتح الله غولن، توفي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، عن عمر ناهز 83 عاماً.
وفاة زعيم تنظيم غولن الإرهابي في الولايات المتحدة
وفاة زعيم تنظيم غولن الإرهابي في الولايات المتحدة / صورة: AA Archive
21 أكتوبر 2024

وقال أحد المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدعو غولن توفي مساء الأحد، في المستشفى الذي كان يعالَج فيه في ولاية بنسلفانيا، حيث كان يختبئ منذ سنوات.

وعلى مدى عقود، أشرف المدعو غولن، على شبكة إرهابية واسعة النطاق تهدف إلى تقويض الدولة التركية والديمقراطية بها، ولطالما سعى المسؤولون الأتراك إلى محاكمته، لكنّ المسؤولين القضائيين الأمريكيين لم يوافقوا على ذلك.

ودبر تنظيم غولن، وزعيمه فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 في تركيا التي استُشهد فيها 252 شخصاً وجُرح 2734 آخرون.

وتتهم تركيا أيضاً التنظيم بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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