وقال أحد المواقع التابعة للتنظيم الإرهابي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدعو غولن توفي مساء الأحد، في المستشفى الذي كان يعالَج فيه في ولاية بنسلفانيا، حيث كان يختبئ منذ سنوات.

وعلى مدى عقود، أشرف المدعو غولن، على شبكة إرهابية واسعة النطاق تهدف إلى تقويض الدولة التركية والديمقراطية بها، ولطالما سعى المسؤولون الأتراك إلى محاكمته، لكنّ المسؤولين القضائيين الأمريكيين لم يوافقوا على ذلك.

ودبر تنظيم غولن، وزعيمه فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 في تركيا التي استُشهد فيها 252 شخصاً وجُرح 2734 آخرون.

وتتهم تركيا أيضاً التنظيم بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاء.