سياسة
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عضو في مجلس اللوردات البريطاني يطالب بلاده بوقف تسليح إسرائيل
طالب عضو مجلس اللوردات بالمجلس الأعلى للبرلمان البريطاني سيد كمال، الاثنين، حكومة بلاده بالتوقف عن شحن الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام.
عضو في مجلس اللوردات البريطاني يطالب بلاده بوقف تسليح إسرائيل
عضو مجلس اللوردات في المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني سيد كمال / صورة: AA
21 أكتوبر 2024

وأوضح كمال في تصريح لوكالة الأناضول أن بريطانيا ترسل أسلحة "أقل" إلى إسرائيل من الدول الأخرى، لكن مع ذلك هناك نقاشات حول وقف الشحنات إلى إسرائيل.

وأضاف السياسي البريطاني أن بلاده اتخذت خطوات لعدم إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل لكن كثيراً من البريطانيين السياسيين والإعلاميين يرغبون في أن تتخذ الحكومة خطوات أكثر جرأة من ذلك.

والثلاثاء، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغيِّر من دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

ومع ذلك أشار كمال إلى أن بعض الحكومات الغربية تميل إلى دعم الديكتاتوريين والأنظمة المناهضة لليبرالية، بذريعة أنهم يعملون لصالح بلدانهم. وتابع السياسي البريطاني: "من الواضح أن هناك نفاقاً بين الحكومات الغربية التي تدافع عن الديمقراطية ولا تنتقد القوى المناهضة للديمقراطية.​​​​​​"​

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، فإنها وافقت على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، خلَّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 142 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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