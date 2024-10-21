وأكد فيدان في مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في العاصمة أنقرة أن بلاده ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب، مضيفاً: "مصادرنا الاستخباراتية تؤكد موت زعيم تنظيم غولن الإرهابي فتح الله غولن".

وأوضح فيدان أن تنظيم غولن الإرهابي أصبح بؤرة تهديد نادرة في تاريخ الشعب التركي، وخدع آلاف الشباب تحت اسم القيم المقدسة، وحوّلهم إلى آلة تخون الوطن والشعب والقيم المقدسة. وأضاف أن هؤلاء الناس جرى استخدامهم كسلاح ضد وطنهم وشعبهم وقيمهم على يد أجهزة الاستخبارات الخارجية مع الذل والعار.

وتابع: "وبمناسبة موته (غولن) أدعوهم إلى التوقف عن السير في هذا الطريق الخاطئ المليء بالخيانة، والتخلي عن العمل ضد دولتهم وأمتهم".

وأردف قائلاً: "هذا الطريق ليس طريقاً جيداً. نهايته ليست نهاية جيدة. ستواصل دولتنا وشعبنا مكافحة هذا التنظيم كما تفعل مع جميع المنظمات الإرهابية. عليهم أن يعرفوا كيف يعودون عن هذا الطريق قبل فوات الأوان."

والاثنين، ذكر موقع Herkülnağme، أحد المواقع الأكثر استخداماً من قِبل إدارة التنظيم الإرهابي، أن غولن قد مات في مقر إقامته بالولايات المتحدة.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم غولن الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وعلى مدار سنوات طلبت أنقرة من واشنطن تسليم الإرهابي غولن، المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1999، بموجب اتفاقية إعادة المجرمين المبرمة بين الجانبين في 1979.