سياسة
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طهران: نعمل مع تركيا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن علاقات بلاده مع تركيا متميزة للغاية، لافتاً إلى أن البلدين يبذلان جهوداً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
طهران: نعمل مع تركيا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
متحدث الخارجية الإيرانية يؤكد أن العلاقات بين بلاده وتركيا متميزة للغاية / صورة: AA
21 أكتوبر 2024

وقال بقائي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إن بلاده تواصل مشاوراتها مع كل دول المنطقة بشأن وقف الهجمات الإسرائيلية.

وتابع: "رسالتنا واضحة للغاية، قلنا إن إيران سترد قطعاً على أي هجوم للنظام الصهيوني، ونحن على ثقة من أن الدول المجاورة لن تسمح باستخدام أراضيها في هجوم ضد إيران".

وفي معرض حديثه عن التعاون الإقليمي والعلاقات مع تركيا، أكد بقائي أهمية تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب. وقال: "نتواصل مع نظرائنا الأتراك فيما يتعلق بسوريا في إطار (مسار) أستانة، ونعمل على ضمان السلام والاستقرار في سوريا بمساعدة تركيا وشركائنا الآخرين".

يذكر أن اجتماعات "مسار أستانة" بدأت عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.​​​​​​

وفي يناير/كانون الثاني 2024 عقدت الجولة الـ21 من اجتماعات "مسار أستانة" بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأردف بقائي بأن "الاحتلال الأمريكي لسوريا وغياب الاستقرار يعززان قوة التنظيمات الإرهابية".

وتابع: "نتفق مع تركيا على أنه يجب علينا المساعدة في استعادة الاستقرار والأمن في سوريا من أجل مكافحة الإرهاب على حدودنا المشتركة وفي المنطقة".

ولفت بقائي إلى أن تركيا وإيران تعملان بشكل مشترك لوقف الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

وأردف: "العلاقات بين إيران وتركيا، القوتين الإقليميتين والدولتين الرئيسيتين في العالم الإسلامي متميزة للغاية (..) تعمل أنقرة وطهران بحزم لوقف العدوان على غزة ولبنان".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما أسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و464 قتيلاً و11 ألفاً و530 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية حتى مساء الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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