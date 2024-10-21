وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها استهدفوا "مقر قيادة العدو (الإسرائيلي) شمال مدينة غزة بقذائف الهاون".

وتابعت، في بيان آخر، أنها أوقعت قوة هندسية إسرائيلية في "كمين محكم" ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وقالت: "تمكَّن مجاهدو القسام من إيقاع قوة هندسية صهيونية في كمين محكم غرب مخيم جباليا شمال غزة".

وتابعت: "رصد مجاهدونا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع (D9) محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مقتلة الكمين".

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا "الجرّافة الأولى بقذيفة الياسين 105 والجرافة الثانية بعبوة شواظ مما أدى إلى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.​​​​​​​

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.