وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، رصد إطلاق 77 صاروخاً من لبنان باتجاه المناطق الشمالية، قال إنه اعترض بعضها بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، ما أدى إلى اندلاع حرائق.

وتحدث جيش الاحتلال في بيان عن سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في منطقة مفتوحة وسط البلاد، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال الجيش في سلسلة بيانات عبر منصة إكس، إنه "جرى رصد إطلاق نحو 45 صاروخاً من الأراضي اللبنانية، وسقطت في مناطق مفتوحة بالجولان (السوري المحتل)".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن جيش الاحتلال في بيان منفصل، نشره على المنصة ذاتها، رصد إطلاق 30 صاروخاً من لبنان تزامناً مع الإنذارات التي جرى تفعيلها خلال الساعتين الأخيرتين في الجليل الأعلى والجليل الغربي وجنوب هضبة الجولان".

وقال إنه تمكن من اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما رصد سقوط الباقي في أماكن مفتوحة. وأشار إلى اندلاع عدة حرائق جراء سقوط الصواريخ، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال اعتراض 5 طائرات مسيّرة فوق البحر الأبيض المتوسط، أُطلقت من لبنان، بالتزامن مع الإعلان عن وقف مؤقت لإقلاع الطائرات من مطار بن غوريون بتل أبيب لدقائق.

وقال الجيش في بيان: "اعترضت مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي 5 مسيّرات في منطقة البحر المتوسط قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية". وتابع: "لا يوجد أي تهديد أمني في منطقة مطار بن غوريون".

ولاحقاً، قال الجيش في بيان منفصل: "إلحاقاً لاعتراض المسيّرات الخمس قبل قليل، نشير إلى أن تلك المسيّرات اُطلقت من الأراضي اللبنانية". وأضاف: "في الأسبوع الأخير، اعترض سلاح الجو أكثر من 30 مسيّرة أطلقت باتجاه إسرائيل".

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" على إطلاق الصاروخ من لبنان، إلا أنه تحدث الخميس في بيان، عن إطلاق "مرحلة تصاعدية جديدة" مع الجيش الإسرائيلي، وقال إنها "سوف تتكشف في الأيام القادمة".

وفي بيان آخر، قال جيش الاحتلال، مساء الاثنين، إنه اعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت في المنطقة الجنوبية. وتابع، في بيان نشره بحسابه على منصة إكس، إن "صاروخاً واحداً أطلق من قطاع غزة تجاه سديروت جرى اعتراضه بنجاح، دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات".

وسديروت مستوطنة في جنوب إسرائيل تقع شمال النقب الغربي في الطرف الشمالي الشرقي من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم، للتحذير من إطلاق صواريخ. ولم يتبنّ أي فصيل فلسطيني مسؤولية إطلاق الصاروخ حتى الساعة 17:00 (ت.غ).

ومنذ بداية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من عام، اندلعت اشتباكات بين فصائل في لبنان وإسرائيل وسّعتها تل أبيب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي بشن غارات على معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و483 قتيلاً و11 ألفاً و628 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لآخر البيانات اللبنانية الرسمية.

ويرد "حزب الله" يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​