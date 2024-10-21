جاء ذلك في بيان للحركة الفلسطينية، بعدما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة.

وقالت "الجهاد الإسلامي": "ننفي بشكل قاطع إشاعات بعض وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بشأن اغتيال الأمين العام زياد النخالة في دمشق".

وتداولت مواقع إسرائيلية على منصة تليغرام أنباء اغتيال النخالة في دمشق من دون إيراد أي تأكيد.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى "وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة للعدوان"، وفق "سانا".

ومنذ عام 2011 تشنّ إسرائيل من حين لآخر غارات على سوريا، تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري.

ويأتي انفجار دمشق اليوم، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى حرب واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول.