سياسة
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"الجهاد الإسلامي" تنفي اغتيال أمينها العام في قصف إسرائيلي على دمشق
نفت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاثنين، "شائعات إسرائيلية" بشأن اغتيال أمينها العام زياد النخالة إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.
"الجهاد الإسلامي" تنفي اغتيال أمينها العام في قصف إسرائيلي على دمشق
حركة الجهاد الإسلامي تنفي اغتيال أمينها العام في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في العاصمة السورية دمشق / صورة: Reuters
21 أكتوبر 2024

جاء ذلك في بيان للحركة الفلسطينية، بعدما أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 3 آخرين، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة.

وقالت "الجهاد الإسلامي": "ننفي بشكل قاطع إشاعات بعض وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بشأن اغتيال الأمين العام زياد النخالة في دمشق".

وتداولت مواقع إسرائيلية على منصة تليغرام أنباء اغتيال النخالة في دمشق من دون إيراد أي تأكيد.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى "وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة للعدوان"، وفق "سانا".

ومنذ عام 2011 تشنّ إسرائيل من حين لآخر غارات على سوريا، تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري.

ويأتي انفجار دمشق اليوم، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى حرب واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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