وأفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري (في منطقة الجناح) أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح".

وأوضح البيان أن الغارة الإسرائيلية تسببت في "حدوث أضرار كبيرة في المستشفى"، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الغارة على محيط المستشفى من دون توجيه أي إنذار مسبق.

في الوقت نفسه ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن 13 غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بُعَيد تحذيرات إسرائيلية جديدة بوجوب إخلاء مبان في أحياء مختلفة في المنطقة تمهيداً لقصفها.

وقالت الوكالة الرسمية إن مقاتلات إسرائيلية شنّت غارات على منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ومنطقة تحويطة الغدير قرب مطار بيروت الدولي.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الأوزاعي بعد وقت وجيز من تهديد بالقصف، فيما أشارت الوكالة الوطنية إلى أن الغارة استهدفت ميناء الصيادين.

وأوضحت الوكالة أن "هذا هو الاستهداف الأول لمنطقة الأوزاعي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان (23 سبتمبر/أيلول الماضي)".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت عقب شنّ إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برّيّاً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إجمالاً عن ألفين و483 قتيلاً و11 ألفاً و628 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لآخر البيانات اللبنانية الرسمية.

ويردّ حزب الله يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقارّ استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.