وأفادت الجامعة العربية في بيان مساء الاثنين، بعقد اجتماع طارئ الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الجامعة بالقاهرة لـ"بحث التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة والوحشية والتهجير القسري، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفصل شمالي القطاع".

كانت فلسطين طالبت الأحد بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، في ظلّ "أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع بخاصة في شمال غزة وخطط ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه".

وأكّد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن "على الجامعة العربية بدولها الأعضاء تحمُّل مسؤولياتها التاريخية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ، بخاصة أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وفظائع مروّعة من الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير القسري للشعب الفلسطيني تمثّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي العربي بمجمله".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شمال قطاع غزة، بخاصة مخيم جباليا، بالتزامن مع اقتحام مراكز إيواء هناك وإجبار الفلسطينيين المقيمين داخلها على النزوح تحت تهديد النيران.

يتزامن ذلك مع فرض إسرائيل حصاراً مشدداً على المحافظة ومنعها دخول إمدادات الطعام والمياه والأدوية إلى المحاصرين داخلها، فيما قال نائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق في وقت سابق، إن إسرائيل رفضت طلباً من مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالسماح بإدخال المساعدات لشمال القطاع.