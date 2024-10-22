كان الرئيس الرئيس الأمريكي أجاب بـ"نعم ونعم" عندما سأله صحفي الجمعة خلال زيارته ألمانيا إذا كانت لديه أي معلومات حول كيفية وتوقيت الردّ الإسرائيلي على الضربة الصاروخية التي وجّهتها إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وعلّق إيرواني في رسالة بعث بها الاثنين إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تصريح بايدن بالقول: "هذا التصريح يُعتبر موافقة ضمنية من الولايات المتحدة ويشير إلى دعمها العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على إيران".

ووصف تصريح بايدن بأنه "استفزازي وخطير ويتناقض أيضاً مع ادعاءات الولايات المتحدة بأنها تريد خفض التوتر في المنطقة"، مشدداً على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يُدين "الاستفزاز الأمريكي".

وطالب السفير الإيراني واشنطن بالامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخاً، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام لاغتيال إسرائيل كلّاً من إسماعيل هنية وحسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان".

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلّفَت أضراراً في قواعده الجوية، ونشرت وكالة أسوشيتد برس صور أقمار صناعية قالت إنها تكشف عن تَعرُّض قاعدة "نفاتيم" الجوية لأضرار.

وعقب ذلك قالت إسرائيل التي تشنّ عدوانين على قطاع غزة ولبنان، إنها ستردّ على الهجوم الصاروخي الإيراني.