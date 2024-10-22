سياسة
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عقوبات أمريكية على 26 كياناً بزعم دعمها البرنامج العسكري لباكستان وإيران
فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات شملت ستة وعشرين كياناً من دول عدة، بتهمة تقديم دعم مادي أو مالي للبرامج العسكرية وبرامج المسيّرات لباكستان وإيران وأيضاً روسيا.
عقوبات أمريكية على 26 كياناً بزعم دعمها البرنامج العسكري لباكستان وإيران
قائمة المستهدفين بالعقوبات تشمل كيانات، خصوصاً باكستانية، متّهمة بأنها غطاء لأشخاص خاضعين للعقوبات / صورة: AP
22 أكتوبر 2024

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أن الكيانات الـ26 المستهدفة والموجودة خصوصاً في باكستان والصين والإمارات العربية المتحدة، متّهمة بانتهاك القواعد الرامية إلى الحد من تصدير مواد وقطع معيّنة أو المساعدة على التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة.

وأكد آلان إستيفيز مساعد الوزير الأمريكي المكلف الصناعة والأمن "مواصلة اليقظة في ما يتّصل بالدفاع عن الأمن القومي الأمريكي ضد جهات فاعلة خطرة"، وقال إن "قراراتنا اليوم هي رسالة موجهة إلى هذه الجهات الفاعلة الشائنة، مفادها: إذا لم يحترموا ضوابطنا، فسوف يدفعون الثمن".

وتشمل قائمة المستهدفين بالعقوبات، كيانات، خصوصاً باكستانية متّهمة بأنها غطاء لأشخاص خاضعين للعقوبات. بينما توجد ست شركات صينية متّهمة بالحصول على معدات أمريكية المنشأ لدعم تحديث الجيش الصيني وبرامج الأسلحة والمسيّرات الإيرانية.

وحاولت ثلاثة كيانات إماراتية، وكيان مصري واحد، الحصول على مكوّنات أمريكية بغية التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حسب الوزارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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