سياسة
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وسط رفض أوكرانيا.. الكرملين يعلن لقاء بوتين وغوتيريش في روسيا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيتباحثان خصوصاً في ملف أوكرانيا، الخميس، في قازان، في لقاء هو الأول بينهما في روسيا منذ أبريل/نيسان 2022.
وسط رفض أوكرانيا.. الكرملين يعلن لقاء بوتين وغوتيريش في روسيا
لقاء سابق بوتين وغوتيريش في برلين / صورة: Reuters
22 أكتوبر 2024

وأوضح الكرملين في بيان ، أمس الاثنين، أنه "إضافةً إلى عمل الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتطرقا إلى مواضيع الساعة، خصوصاً أزمة الشرق الأوسط والوضع حول أوكرانيا"، إلا أنّ الأمم المتحدة لم تؤكد هذا اللقاء.

وردّاً على سؤال خلال إحاطة إعلامية في نيويورك حول ما إذا كان غوتيريش يعتزم السفر إلى قازان في وقت لاحق هذا الأسبوع، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "سيعلن لاحقاً عن رحلاته المستقبلية".

في المقابل، انتقدت أوكرانيا بشدة قرار غوتيريش عقد اجتماع مع بوتين، وقالت الخارجية الأوكرانية على منصة إكس: "لقد رفض الأمين العام للأمم المتحدة دعوة وجّهتها أوكرانيا للمشاركة في قمة السلام العالمية الأولى في سويسرا. لكنه قَبِلَ دعوة إلى قازان وجّهها بوتين".

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يُجريها غوتيريش لروسيا منذ 26 أبريل/نيسان 2022، أي بعد شهرين على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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