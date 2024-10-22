وأضافت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل) في بيان مساء الاثنين أن "حرب الحصار والتجويع الممنهج متواصلة، والشهادات التي قدمتها مؤسسات دولية وأممية هي جزء يسير من معاناة أبناء شعبنا في كل محافظات قطاع غزة، وفي الشمال على وجه الخصوص" .

وفي وقت سابق الاثنين قال فرحان حق متحدث الأمم المتحدة في بيان إن "إسرائيل رفضت اليوم أيضاً طلب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) للوصول إلى جباليا لتوفير الغذاء والماء والدواء والوقود".

وأكدت الفصائل أن "الإدارة الأمريكية والأطراف التي توسطت في مباحثات وقف إطلاق النار شاهدة على أن العائق والمعطل الأساسي للتوصل إلى اتفاق ينهي الإبادة هو رئيس حكومة الإرهاب (بنيامين) نتنياهو الذي يتآمر بغطاء من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وكان متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في بيان: "يسافر بلينكن إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط بين 21 و25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 (بتوقيت الولايات المتحدة)".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، سيعقد بلينكن لقاءات في إسرائيل الثلاثاء، "إذ سيناقش في جميع أنحاء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال المساعدات إلى القطاع".

وفي هذا الصدد قالت الفصائل إن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن "تستمر في سيل الأكاذيب التي تحاول من خلالها تضليل وخداع العالم بأحاديث مكذوبة عن مساعي التوصل إلى وقف إطلاق نار، وعن دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

وفي بيانها طالبت الفصائل "شعوب العالم ومنظماته الإنسانية والقانونية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ونصرته في وجه أبشع الحروب التدميرية الممنهجة".

وختمت قائلة: "الشعب الفلسطيني وكل قواه وفصائله هم طلاب حرية ينشدون الخلاص من الاحتلال ويواجهون أقبح أشكال الإرهاب وأكثرها قسوة وبشاعة".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في محافظة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، فيما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وفي الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل حصاراً على محافظة شمال غزة تمنع إثره دخول إمدادات الطعام والمياه أو المساعدات، فإن الأخيرة الواصلة إلى مناطق جنوب القطاع شحيحة ولا تلبي احتياجات النازحين الذين بات أغلبهم فقراء.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.