جاء ذلك في إطار تحقيق تُجريه النيابة العامة في ولاية إزمير غربي البلاد، حيث نفَّذت فرق قيادة درك وفرع مكافحة الإرهاب العمليات لمصادرة الموارد المالية لتنظيم داعش الإرهابي.

وخلال عمليات التحري تمكنت الفرق الأمنية من تحديد 9 أشخاص متورطين في تمويل التنظيم الإرهابي.

وبعمليات متزامنة في 7 ولايات، استطاعت الفرق الأمنية توقيف 6 أشخاص، فيما ثبت أن اثنين منهم خارج البلاد حالياً.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.