وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن الجيش "اعترض 3 صواريخ في سماء تل أبيب، وسقط رابع في منطقة مفتوحة"، وتحدثت عن "رصد إطلاق 15 صاروخاً من لبنان بشكل مباشر على الجولان والجليل الأعلى" شمال إسرائيل.

كما قالت القناة "13" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان باتجاه مناطق تل أبيب والجولان والجليل الأعلى"، وسط سماع "دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى وهرتسليا ومناطق جنوب حيفا".

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان: "متابعةً للإنذارات التي جرى تفعيلها بوسط البلاد، رُصد إطلاق نحو 5 قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، وجرى اعتراض معظمها، ورصد سقوط الباقي في منطقة مفتوحة".

وأضاف: "متابعةً للإنذارات التي جرى تفعيلها في مناطق الجليل الأعلى وشمال الجولان، رُصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة".

وبينما ادَّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "لا إصابات" عقب سقوط القذائف الصاروخية، أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى إصابة مستوطن بشظايا صاروخ اعتراضي في معجان ميخائيل في الشمال، كما تحدثت عن أضرار لحقت بسيارات ومبنى سكني في المستوطنة.

وأعلن جيش الاحتلال الاثنين، أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين على حسابه بمنصة تليغرام، قصفه "برشقة صاروخية قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية شمال غربي حيفا (شمال)".

ونفّذ الحزب هذه الضربات الصاروخية بعد ليلة عنيفة في لبنان شن خلالها الطيران الإسرائيلي 13 غارة جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية، طالت إحداها محيط أكبر مستشفى حكومي لبناني موقِعةً أربعة قتلى بينهم طفل، وفق السلطات اللبنانية.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل 16 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في معارك جنوب لبنان إلى مستشفى زيف في صفد.

بدوره، قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في تلة العقبة ببلدة رب ثلاثين، مما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها، كما قال إنه اشتبك مع قوة من جنود إسرائيليين في أثناء تسللها باتجاه أطراف بلدة الطيبة، وأوقع فيها إصابات مباشرة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إجمالاً عن ألفين و483 قتيلاً و11 ألفاً و628 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرد حزب الله يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.