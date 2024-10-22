سياسة
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"ينتظرون الموت".. الاحتلال يواصل إبادة شمال غزة وأونروا تدعو إلى هدنة فورية
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية "7 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل من ضحاياها للمستشفيات 115 شهيدا و487 إصابة"، فيما تتعرض محافظة شمال غزة لحملة إبادة وحصار لليوم 18 على التوالي.
"ينتظرون الموت".. الاحتلال يواصل إبادة شمال غزة وأونروا تدعو إلى هدنة فورية
عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي متواصل على شمال غزة للأسبوع الثالث / صورة: AFP
22 أكتوبر 2024

وأشار بيان لوزارة الصحة إلى "ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 42 ألفا و718 شهيدا، و100 ألف و282 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويستمر الاحتلال في حصار محافظة شمال غزة وإبادتها عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة، إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة وسط أوضاع إنسانية وصحية يصفها مسؤولون فلسطينيون بـ"الكارثية"، فيما حذرت منظمات أممية من أوضاع كارثية يواجهها سكان الشمال، داعيةً إلى "هدنة فورية".

وفي السياق، أفادت مصادر طبية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن 12 فلسطينياً استشهدوا وأُصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعات لنازحين عند مفترق "أبو الجديان" بمنطقة مشروع بيت لاهيا.

كما أفاد الهلال الأحمر، باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المدنيين في بلدة بيت لاهيا.

وفي مخيم جباليا، قالت مصادر طبية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت النازحين في منطقة العلمي، ما أسفر عن استشهاد 8 منهم وإصابة آخرين بجروح.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عبر منشورات ورقية ألقاها على مشروع بيت لاهيا، سكان المنطقة بإخلائها فوراً والتوجه إلى مناطق جنوبي القطاع. وتزامن مع إنذار الجيش قصف مدفعي عنيف.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن موظفيها في شمال القطاع "لا يستطيعون العثور على الطعام أو العلاج"، مضيفةً أن "الناس في شمال غزة ينتظرون الموت ويشعرون بالهجران واليأس والوحدة".

ودعت أونروا إلى "هدنة فورية في شمال غزة، ولو لساعات، لتمكين المرور الإنساني للأسر التي ترغب في المغادرة".

1000 عملية إجلاء طبي

في غضون ذلك، أعلن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أن إسرائيل تعهدت بالسماح بنحو "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة"، موضحاً أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سيسهِّل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والاتحاد الأوروبي.

وسهّلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن نحو 600 عملية إجلاء طبي من غزة إلى 7 دول أوروبية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل انهيار المنظومة الصحية في القطاع وخروج أغلب المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.

وأكد كلوغه "أهمية احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية في مناطق النزاع".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلَّفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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