سياسة
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السلطات التركية توقف 3 شقيقات في هيكل PKK الإرهابي في أوروبا
وقفت السلطات التركية 3 شقيقات من PKK الإرهابي ينشطن ضمن هيكل التنظيم في أوروبا، وذلك في عملية مشتركة بولايتي إسطنبول وباليكسير.
السلطات التركية توقف 3 شقيقات في هيكل PKK الإرهابي في أوروبا
تركيا.. توقيف 3 شقيقات في تنظيم PKK الإرهابي. / صورة: AA
22 أكتوبر 2024

وحسب مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، نفذت الاستخبارات التركية ومديريتا الأمن في كل من إسطنبول وباليكسير عملية مشتركة ضد الإرهابيات الـ3.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية كانت تراقب الإرهابيات المدعوات "زينب طاشكيران"، و"زبيدة طاشكيران"، و"خاتين شهباز"، منذ مدة طويلة.

وأوضحت أنه جرى توقيف الإرهابيات في عملية مشتركة وإحالتهن إلى القضاء الذي قرر حبسهن على ذمة التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن "زينب" شاركت في مظاهرات وأنشطة ضد تركيا في هيكل التنظيم الإرهابي بفرنسا، في حين شاركت "خاتين" في أنشطة التنظيم الإرهابي المناهضة لتركيا في كل من كولن الألمانية وباريس الفرنسية.

وأفادت بأن الإرهابية "زبيدة" كانت ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في المناطق الريفية، وأنها غيرت اسمها إلى "دينيسي طاشكيران" بعد حصولها على الجنسية الألمانية.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى الحصول على كثير من المعلومات عن هيكل التنظيم الإرهابي في أوروبا عقب القبض على الشقيقات الـ3.

وتكافح تركيا PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​​​​​​​​

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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