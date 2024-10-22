سياسة
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فيدان: لا يمكن لإسرائيل تحقيق السلام عن طريق قتل المدنيين
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا يمكنها تحقيق السلام والأمن من خلال قتل المدنيين، مطالباً بوقف هجومها على غزة ولبنان.
فيدان: لا يمكن لإسرائيل تحقيق السلام عن طريق قتل المدنيين
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يقول إن إسرائيل لا يمكنها تحقيق السلام والأمن من خلال قتل المدنيين. / صورة: AA
22 أكتوبر 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية لاتفيا بيبا براز، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأكد فيدان أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة بأقرب وقت، وأضاف: "نريد أن يتوقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان. ولا يمكن لإسرائيل أن تحقق السلام والأمن بقتل المدنيين".

وتابع: "إذا أردنا أن يحل السلام والأمن على إسرائيل والشرق الأوسط برمته، فيجب علينا كمجتمع دولي أن ندعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الجرائم متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إجمالاً عن ألفين و483 قتيلاً و11 ألفاً و628 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد لآخر البيانات اللبنانية الرسمية.

ويرد "حزب الله" يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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