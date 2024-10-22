جاء ذلك في كلمته الثلاثاء، خلال حفل افتتاح الجمعية العامة الـ61 لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ ABU، التي تُقام في إسطنبول، باستضافة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT".

وقال ألطون إن أولوية المسؤوليات الملقاة على عاتق الدول هي المساهمة في السلام والاستقرار العالميين، مشيراً إلى دور تركيا الحيوي في معالجة الأزمات والصراعات التي تؤثر في منطقتها والنظام العالمي.

ولفت إلى جهود الرئيس رجب طيب أردوغان بحشد ضمير المجتمع العالمي ضد النظام القائم، وذلك بترسيخ شعارات مثل: "من الممكن أن يكون العالم أكثر عدلاً"، و"العالم أكبر من خمسة".

وذكَّر بالأزمات العالمية الراهنة في ظل النظام القائم مثل الحرب الروسية-الأوكرانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوسيع عدوانها ليشمل لبنان كاملاً.

وعلى صعيد الإعلام، أشار ألطون إلى أن "السلاح الأهم ضد المعلومات المضللة وشبكات الأكاذيب هو الحقيقة نفسها"، لافتاً إلى أن استخدام الذكاء الصناعي والرقمنة في الصحافة يوفر فرصاً كبيرة "لكنها لا تخلو من مخاطر وتهديدات".

وذكر أن اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ هو منظمة إعلامية تخاطب 4 مليارات مشاهد وتضم 230 عضواً من 65 دولة، وهي بالتالي أكبر مؤسسة إعلامية في العالم.

وتطرق المسؤول التركي إلى أن ميزان القوى في العالم يتحول تدريجياً نحو آسيا، وأن النفوذ الاقتصادي والسياسي المتزايد لآسيا يلعب دوراً حاسماً في تشكيل المستقبل.

وأشار إلى أن تركيا تحاول المساهمة في عالم الاتصالات والإعلام على نطاق عالمي من خلال القمة الدولية للاتصالات الاستراتيجية (STRATCOM) التي ستنظم للمرة الرابعة هذا العام بإسطنبول في 13 و14 ديسمبر/كانون الأول 2024.