جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته باجتماع موسع لحزب العدالة والتنمية بالمقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة.

وبخصوص تنظيم "غولن" الإرهابي، أكد أردوغان عزم الحكومة مواصلة الكفاح لغاية تطهير مؤسسات الدولة كافة من عناصر التنظيم الإرهابي.

وأضاف: "أولئك الذين خدعوا أبناء شعبنا من خلال كلمات كالخدمة والإحسان، سيكون مصيرهم موتاً مذلاً".

وأكد أردوغان أنه مع وفاة الخائن الأكبر "غولن" (حيث كان يقيم في الولايات المتحدة) "هدأت قلوب أسر الشهداء الأتراك، ووجد الجرحى بعض العزاء، وأصبحت عاقبة خونة تركيا واضحة للجميع".

وشدد على أن جميع المؤسسات التركية داخل البلاد وفي شتى أنحاء العالم ستلاحق "أعضاء قطيع الضباع​​​​​​​ تنظيم غولن الإرهابي".

وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎