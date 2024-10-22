سياسة
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بـ"فلسطين2" فرط الصوتي.. الحوثي يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية في يافا
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2"، استهدف قاعدة إسرائيلية شرق منطقة يافا المحتلة (وسط).
بـ"فلسطين2" فرط الصوتي.. الحوثي يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية في يافا
جماعة الحوثي اليمنية، تستهدف يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" / Others
22 أكتوبر 2024

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، قال فيه، إن القوة الصاروخية للجماعة "استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع ‘فلسطين2‘".

وأوضح سريع أن الصاروخ "نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية"، وتوعد باستمرار قوات الجماعة "في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذا وقف العدوان على لبنان".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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