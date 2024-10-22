سياسة
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"أصابت نافذة غرفة نومه".. حزب الله يتبنى استهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيّرة
تبنّى "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، رسمياً عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، في مستوطنة قيساريا شمال إسرائيل، بينما كشف إعلام عبري أن المسيّرة أصابت نافذة غرفة النوم بدقة.
"أصابت نافذة غرفة نومه".. حزب الله يتبنى استهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيّرة
إعلام عبري رسمي يكشف إصابة نافذة غرفة نوم نتنياهو جراء استهدافه بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني / إعلام عبري
22 أكتوبر 2024

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف، خلال مؤتمر صحفي بقرية الغبيري بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان: "تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيساريا واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو".

بينما كشف الإعلام العبري الرسمي عن أن الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" السبت مستهدفاً منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا شمال إسرائيل، أصابت نافذة غرفة النوم بشكل مباشر ودقيق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: "سمحت الرقابة اليوم بنشر أن الطائرة من دون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار".

وأضافت: "أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة". نشرت هيئة البث صورة لآثار إصابة المسيرة بالمنزل، ويظهر فيها أشجار مهتكة وزجاج واجهة المنزل مكسوراً.

وسبق أن ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو وزوجته سارة لم يكونا في المنزل لحظة الهجوم".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إجمالاً عن ألفين و483 قتيلاً و11 ألفاً و628 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرد حزب الله يومياً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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