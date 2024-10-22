وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها "تنظر بخطورة بالغة للتصعيد اليومي الحاصل في اقتحامات غلاة المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وتصعيد قيامهم بأداء المزيد من الطقوس والصلوات التلمودية في باحاته".

وقالت إن ذلك يعد "محاولة لتحويل هذا المشهد إلى واقع ملموس ومألوف بسبب تكراره كل يوم، بهدف التسريع في حلقات تقسيمه المكاني ريثما يجري هدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه".

وتابعت: "الخارجية ترى أن الحكومة الإسرائيلية وأركانها من اليمين المتطرف يتعمدون تغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد كجزء لا يتجزأ من تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بشكل يندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير".

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، بمناسبة "عيد العرش" اليهودي، وتحت حراسة الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب، إن 724 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الفترتين الصباحية وبعد الظهر.

وأشارت "الأوقاف الإسلامية" في وقت سابق، إلى أن 1461 مستوطناً اقتحموا المسجد، الاثنين، و1780 آخرين اقتحموه الأحد.

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة "عيد العرش" الذي بدأ الأربعاء الماضي وينتهي غداً.

ونشر مستوطنون مقاطع فيديو لقيامهم بطقوس تلمودية وصلوات و"سجود ملحمي"، إذ يلقون بأجسادهم على الأرض لناحية قبة الصخرة المشرفة، في أثناء اقتحاماتهم للمسجد.

وقال شهود عيان، إن الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأشار الشهود إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيوداً على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد خلال فترة الاقتحامات.

ومن جهتها، قالت هيئات إسلامية في القدس، في بيان مشترك، إن السلطات الإسرائيلية تغيّر الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم بالمسجد.

والهيئات هي مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى.

وناشدت الهيئات الإسلامية المقدسية "الأمة الإسلامية ممثلة بمنظمة التعاون الإسلامي بحكم واجبهم العقدي والسياسي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف الاعتداءات التهويدية الفظيعة والمتصاعدة التي باتت تهدد سلامة ووظيفة أولى القبلتين ومسرى ومعراج الرسول محمد".

ومنذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى لعدة ساعات يومياً ما عدا الجمعة والسبت، رغم المعارضة المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدعو إلى وقف هذه الاقتحامات.