جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، بحث الزعيمان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أردوغان أن العلاقات التركية-الإيطالية تتقدم يوماً بعد يوم، وأنه يمكن زيادة حجم التجارة الثنائية من خلال خطوات حازمة يجب اتخاذها في العديد من المجالات، وخاصة في الصناعات الدفاعية.

وأكد أن إسرائيل تجاهلت جميع التحذيرات ووسّعت دائرة النار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه من المهم أن يعمل المجتمع الدولي معاً لوقف العدوان الإسرائيلي، وذكر أن دعم إيطاليا سيعزز المبادرة التي أطلقتها تركيا في الأمم المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وخلال الاتصال، شدّد أردوغان على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وبعثات الأمم المتحدة، وكذلك على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة، غير مقبولة، مشيراً إلى أن رد فعل إيطاليا على العدوان الإسرائيلي تعتبره تركيا في مكانه، مؤكداً مواصلة سعي بلاده الدائم من أجل السلام في المنطقة،

وشكر أردوغان رئيسة الوزراء الإيطالية على نهجها الداعم لمفهوم الأسرة، الذي يسلط الضوء على القيم العائلية ضد المدافعين عن المثلية.