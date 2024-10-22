وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس، إن الجندي (احتياط) "ساعر إليعاد نفارسكي" (27 عاماً)، من تل أبيب، مقاتل في الكتيبة 508، لواء (7338) "أديريم" (مدفعية)، قُتل خلال القتال في الشمال.

وأضاف: "في الحادثة التي سقط فيها نورسكي، أصيب 3 جنود احتياط من الكتيبة 508، بجروح خطيرة". وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أنه أُجلي الجنود لتلقي العلاج في المستشفيات، وإبلاغ عائلاتهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده من لواء "ناحال" في "حادث عملياتي" قرب حدود قطاع غزة.

وأضاف وقتها في البيان ذاته: "كما أصيب اليوم جندي احتياط من الكتيبة 9203 لواء الإسكندروني (3) بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان. ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وأُبلغت عائلته".

والثلاثاء أيضاً، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن 16 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في معارك بجنوب لبنان اليوم وجرى إخلاؤهم إلى مستشفى زيف في صفد بالجليل الأعلى.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب 751 ضابطاً وجندياً، من بينهم 356 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق آخر تحديث نشره الموقع الرسمي للجيش.

على حين بلغ إجمالي عدد المصابين 5043 ضابطاً وجندياً، بينهم 2362 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شنّ إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و546 قتيلاً و11 ألفاً و862 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.​​​​​​​