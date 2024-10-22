سياسة
3 دقيقة قراءة
مقتل 46 مدنياً وإصابة آخرين باشتباكات في السودان خلال 48 ساعة
قُتل 46 مدنياً وأُصيب 44 آخرون باشتباكات جرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الـ48 الأخيرة بولايتي الخرطوم والجزيرة، وفق بيانات لوزارة الصحة ومتطوعين ناشطين بجهود إغاثة ضحايا الحرب.
مقتل 46 مدنياً وإصابة آخرين باشتباكات في السودان خلال 48 ساعة
مقتل 46 مدنياً باشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع". / صورة: Reuters
22 أكتوبر 2024

وأفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، في بيان، بمقتل طفلة وإصابة 17 مدنياً بينهم 8 أطفال، اليوم، جراء قصف مدفعي على مدينة أم درمان بمنطقة الخرطوم الكبرى، وقالت إن القصف المدفعي شمل مناطق بحيي الثورة والفتح، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذه.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى "النو" الحكومي بأم درمان لتلقي العلاج، من دون الكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.

وفي بيان آخر، ذكرت "غرفة طوارئ جنوب الحزام" (متطوعون ناشطون بجهود إغاثة ضحايا الحرب) أن 20 مدنياً قُتلوا وأُصيب 27 آخرون، اليوم، جراء غارة جوية على حي مايو جنوبي مدينة الخرطوم.

وخلال معاركه مع الدعم السريع، يتمتع الجيش السوداني بسيطرة على الأجواء، تمنحه أفضلية في حسم بعض المعارك، التي يقتصر الدعم السريع على خوضها عبر المعارك البرية.

وفي شرقي ولاية الجزيرة بوسط السودان، أعلنت "لجان مقاومة مدينة رفاعة" (متطوعون ناشطون بجهود إغاثة ضحايا الحرب) مقتل 25 مواطناً وإصابة عدد آخر (لم تذكره)ـ جراء ما قالت إنها "هجمات" شنتها قوات الدعم السريع.

وقالت هذه اللجان عبر بيان الثلاثاء، إن هذا العدد من الضحايا سقط بعد مهاجمة قوات الدعم السريع مدينتي رفاعة وتمبول وعدداً من قرى شرق ولاية الجزيرة؛ حيث اقتحمت منازل هناك؛ من دون توضيح تفاصيل أخرى بالخصوص.

من جانبه، أعلن عمران عبد الله عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع في تدوينة عبر منصة إكس، الثلاثاء، سيطرة قواتهم على مدينة تمبول، بينما لم يصدر عن الجيش السوداني تعليق بالخصوص حتى الساعة.

وتأتي هذه التطورات بولاية الجزيرة بعد يومين من إعلان القائد العسكري بالدعم السريع أبو عاقلة محمد أحمد كيكل انشقاقه وقواته من الدعم السريع، والانضمام لقوات الجيش.

ومناطق شرق الجزيرة هي موطن كيكل والحاضنة الاجتماعية لقواته التي انسلخت عن الدعم السريع وانضمت للقتال إلى جانب الجيش.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت "الدعم السريع" بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة، المتاخمة للخرطوم من الناحية الجنوبية، بينها "ود مدني" مركز الولاية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us