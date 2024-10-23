في سياق متصل أصاب مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة حالات ماعون المُقامة على أراضٍ بمنطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الثلاثاء، طفلاً فلسطينياً إثر الاعتداء عليه بعد اختطافه واقتياده إلى داخل المستوطنة والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وشمالي الضفة، ذكرت "وفا" أن مستوطنين أضرموا النار بأشجار زيتون لمواطنين فلسطينيين بقرية ياسوف الواقعة في محافظة سلفيت، كما قطع مستوطنون الثلاثاء 100 شجرة زيتون، وهدموا غرفة زراعية جنوب شرق بيت لحم.

في سياق متصل، أقام مستوطنون الثلاثاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فرخة جنوب غربي سلفيت، وقال رئيس المجلس القروي في فرخة مصطفى حمّاد لـ"وفا"، إن المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرعوا بإقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة الباطن غرب قرية فرخة، حيث نقلوا مواد بناء و"كرفانات" إلى المكان. وأفاد بأن هذه البؤرة هي امتداد لمستعمرة أرئيل التي قد تمتد على مساحة تقارب 1250 دونماً.

وأوضح حماد: "يحيط بالمنطقة المصادرة ما يقارب 800 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، ونبع مياه يزود القرية بما نسبته 40% من استهلاك المواطنين، كما تحتوي المنطقة على تجمع بدوي يواجه خطر الترحيل القسري".

وبموازاة حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنون، ما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينياً وإصابة 6 آلاف و250 آخرين، فضلاً عن اعتقال 11 ألفاً و400.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفّذ المستوطنون 2777 اعتداءً بالضفة منذ بدء الحرب حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدت "إلى استشهاد 19 فلسطينياً وتهجير 28 تجمعاً بدوياً فلسطينياً يقطنها 292 عائلة تشمل 1636 فرداً".

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.