وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مجموعات متتالية من المستوطنين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي.

كما أدى المئات من المستوطنين طقوساً تلمودية عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى من الجهة الغربية، في تصاعد مستمر للاقتحامات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من بلدة عقابا شمال طوباس، وشابا آخر من بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي سياق آخر، أعاقت قوات الاحتلال مرور المركبات على حاجز جبع، ونصبت حواجز في محيط حاجز حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأصيب فتى بالرصاص الحي اليوم الأربعاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة الزاوية غرب سلفيت وداهمت عدة منازل، فيما اعتقلت شاباً خلال اقتحامها قرية جلجليا، شمال رام الله وشابا من مدينة قلقيلية.

كما اقتحمت آليات الاحتلال قرية المدية غرب رام الله وأحياء سطح مرحبا وجبل الطويل في مدينة البيرة وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

وكذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "مقام يوسف" تمهيداً لاقتحامات المستوطإلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة "مقام يوسف"، مشيرة إلى أن عشرات منهم اقتحموا المقام وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وفا إن مستوطنين من مستوطنة "حالات ماعون" المقامة على أراضي بمنطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة اختطفوا الطفل الفلسطيني سلامة كايد مخامرة (15 عاماً)، واقتادوه إلى داخل المستوطنة.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على الطفل بالضرب المبرح قبل أن يلقوا به في مكان قرب بلدة مغاير العبيد في مسافر يطا لينقل إلى مستشفى يطا الحكومي "جراء إصابته بجروح ورضوض بمختلف أنحاء جسده".

وشمالي الضفة، ذكرت وفا أن مستوطنين أضرموا النار بأشجار زيتون مملوكة لمواطنين فلسطينيين بقرية ياسوف الواقعة في محافظة سلفيت.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنون، ما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينياً، وإصابة 6 آلاف و250 آخرين، فضلاً عن اعتقال 11 ألفا و400.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 2777 اعتداء بالضفة منذ بدء الحرب وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينياً وتهجير 28 تجمعاً بدوياً فلسطينياً يقطنها 292 عائلة تشمل 1636 فرداً.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.