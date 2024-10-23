سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة وإصابات بسبب بكتيريا خطيرة في مأكولات "ماكدونالدز" بـ10 ولايات أمريكية
توفي شخص وأصيب عشرات من أعراض تَسمُم في الولايات المتحدة لإصابتهم ببكتيريا "الإشريكية القولونية" من الطعام في سلسة مطاعم "ماكدونالدز"، حسبما أفادت به السلطات الصحية الأمريكية.
وفاة وإصابات بسبب بكتيريا خطيرة في مأكولات "ماكدونالدز" بـ10 ولايات أمريكية
مطعم تابع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز بنيويورك / صورة: Reuters
23 أكتوبر 2024

وأوضحت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، أن المصابين يتوزعون على عشر من الولايات الغربية في المجمل، لكنّ معظمهم من كولورادو ونبراسكا.

وبلغ إجمالي المصابين بسلالة البكتيريا نفسها 49، أُدخِل عشرة منهم المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيّ من بينهم شخص مسن في كولورادو.

وأفاد جميع المصابين بأنهم تناولوا الطعام في "ماكدونالدز" قبل أن تظهر عليهم الأعراض المرضية، وقال معظمهم إنهم تناولوا صنفاً من الهمبرغر يسمى "كوارتر باوندر".

ولم يُحدَّد بدقّة المكوّن الملوث بالبكتيريا، لكنه قد يكون شريحة اللحم المفروم أو البصل. وسحب "ماكدونالدز" هذين المكوّنين في انتظار استكمال التحقيق.

وعلّق رئيس "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة جو إرلينجر بالقول في مقطع فيديو: "سلامة الغذاء مهمة جداً بالنسبة لي وللجميع في ماكدونالدز". وأضاف "اتخذنا خطوات وقائية لإزالة البصل المقطّع الذي يُستخدَم في كوارتر باوندر في بعض الولايات".

وأعلن أن شبكة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة اتخذت أيضاً "قراراً بسحب كوارتر باوندر مؤقتاً من فروعها في بعض الولايات".

وتسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهالاً وقيئاً، وعادة تدوم أعراضها ما بين ثلاثة وأربعة أيام. ويتعافى معظم المصابين بها دون علاج، لكنّ بعضهم قد يعاني مضاعفات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us