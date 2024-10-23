وأوضحت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، أن المصابين يتوزعون على عشر من الولايات الغربية في المجمل، لكنّ معظمهم من كولورادو ونبراسكا.

وبلغ إجمالي المصابين بسلالة البكتيريا نفسها 49، أُدخِل عشرة منهم المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيّ من بينهم شخص مسن في كولورادو.

وأفاد جميع المصابين بأنهم تناولوا الطعام في "ماكدونالدز" قبل أن تظهر عليهم الأعراض المرضية، وقال معظمهم إنهم تناولوا صنفاً من الهمبرغر يسمى "كوارتر باوندر".

ولم يُحدَّد بدقّة المكوّن الملوث بالبكتيريا، لكنه قد يكون شريحة اللحم المفروم أو البصل. وسحب "ماكدونالدز" هذين المكوّنين في انتظار استكمال التحقيق.

وعلّق رئيس "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة جو إرلينجر بالقول في مقطع فيديو: "سلامة الغذاء مهمة جداً بالنسبة لي وللجميع في ماكدونالدز". وأضاف "اتخذنا خطوات وقائية لإزالة البصل المقطّع الذي يُستخدَم في كوارتر باوندر في بعض الولايات".

وأعلن أن شبكة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة اتخذت أيضاً "قراراً بسحب كوارتر باوندر مؤقتاً من فروعها في بعض الولايات".

وتسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهالاً وقيئاً، وعادة تدوم أعراضها ما بين ثلاثة وأربعة أيام. ويتعافى معظم المصابين بها دون علاج، لكنّ بعضهم قد يعاني مضاعفات.