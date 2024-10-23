سياسة
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السلطات التركية تقبض على إرهابيّ بتنظيم PKK في روسيا
ألقت السلطات التركية القبض على الإرهابي المدعو "باري لوسوبوف" الذي ينشط ضمن تنظيم PKK الإرهابي في روسيا، حيث انخرط في أنشطة الترويج لصالح التنظيم الإرهابي في روسيا وكازاخستان وأرمينيا ومعسكر مخمور التابع للتنظيم في العراق.
السلطات التركية تقبض على إرهابيّ بتنظيم PKK في روسيا
وقَّفت السلطات التركية الإرهابي المدعو "باري لوسوبوف" الذي ينتمي إلى تنظيم PKK/KCK الإرهابي بروسيا / صورة: AA
23 أكتوبر 2024

وأفادت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن عملية القبض على الإرهابي لوسوبوف جرت في تركيا خلال عملية بالتعاون بين جهازي الاستخبارات والأمن في ولاية أنطاليا.

وأشارت أن لوسوبوف انخرط في أنشطة الترويج لصالح التنظيم الإرهابي في روسيا وكازاخستان وأرمينيا ومعسكر مخمور التابع للتنظيم الإرهابي في العراق.

وأكدت المصادر ذاتها تواصلاً وثيقاً بين لوسوبوف وقيادات التنظيم الإرهابي، مبيّنة أنه شارك في عمليات للتنظيم.

وبعد توقيفه أحيل لوسوبوف، الذي كان تحت مراقبة الاستخبارات التركية منذ عام 2020، إلى المحكمة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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