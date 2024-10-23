وأفادت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن عملية القبض على الإرهابي لوسوبوف جرت في تركيا خلال عملية بالتعاون بين جهازي الاستخبارات والأمن في ولاية أنطاليا.

وأشارت أن لوسوبوف انخرط في أنشطة الترويج لصالح التنظيم الإرهابي في روسيا وكازاخستان وأرمينيا ومعسكر مخمور التابع للتنظيم الإرهابي في العراق.

وأكدت المصادر ذاتها تواصلاً وثيقاً بين لوسوبوف وقيادات التنظيم الإرهابي، مبيّنة أنه شارك في عمليات للتنظيم.

وبعد توقيفه أحيل لوسوبوف، الذي كان تحت مراقبة الاستخبارات التركية منذ عام 2020، إلى المحكمة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، داخل البلاد أم خارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وغولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.