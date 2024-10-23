وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى قازان، برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قلتش ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.

وانطلقت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق من العاصمة أنقرة في تمام الساعة 10:35 بالتوقيت المحلي لتركيا، إذ ودعه في مطار "أسن بوغا" نائبه جودت يلماز ووالي أنقرة واصب شاهين والنائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية أفقان آلا.

وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية لقمة بريكس التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 24 الشهر الجاري، وهي القمة الرابعة عشر للمنظمة.

ومنظمة بريكس تكتل ذو توجه اقتصادي أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.​​​​​​​