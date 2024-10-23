وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفاً و792 شهيداً و100 ألف و412 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023"، وأوضحت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 6 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 74 شهيداً و130 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع أطقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتزداد الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة سوءاً وتدهوراً، في ظل استمرار الحصار والإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان: "انتشلنا شهيدين وثلاثة مصابين من تحت أنقاض عمارة مسعود بعد أن قصفها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع".

وأضاف: "أطقمنا انسحبت من المهمة ولم تكملها جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم".

وأفاد مصدر طبي باستشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة "الزرقا" شمال قطاع غزة.

فيما قال شهود عيان، إنه "لليوم الـ19 تستمر الغارات الجوية والقصف المدفعي ونسف المنازل في شمال قطاع غزة خاصة مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا وسط حصار إسرائيلي مشدد".

وأضاف الشهود: "الجيش الإسرائيلي أفرغ مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا من النازحين، وجرد بعضهم من ملابسهم، وأمرهم بالتوجه إلى نقطة تفتيش قرب المستشفى الإندونيسي حيث تنشط القوات".

من جهته، أعلن مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان، استشهاد "مريضة (55 عاماً) بالتليف الكبدي نتيجة نقص الأكسيجين ومحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى منذ عدة أيام".

وأضاف: "نحن غير قادرين على الخروج لدفنها بسبب الحصار الإسرائيلي، ومضطرون إلى دفنها داخل أحد المباني التي تحتوي على مساحة رملية".

وفي ظل هذه الظروف غير الإنسانية، ناشدت وزارة الصحة في غزة في بيان: "العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا، ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء، أن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء".

واضطر النازحون الفلسطينيون بشمال غزة إلى دفن جثامين ضحاياهم في الطرقات العامة دون تكفين، بعد نفاد الأكفان جراء الحصار المطبق والقصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال على المنطقة منذ 19 يوماً.

وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير جداً في شمال القطاع، مع رفض الجيش إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو مساعدات"، حسب مصادر عدة.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال القطاع التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأربعاء، قائلة في بيان إن "الظروف الحالية تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمراً مستحيلاً".

استهداف عمال الإغاثة

وفي وسط القطاع، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لعمال الإغاثة، وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح: "وصل إلى المستشفى شهيدان يعملان في الأونروا بعد استهداف مركبة كانا يستقلانها في دير البلح".

وأفاد شهود عيان بأن صاروخاً من طائرة استطلاع إسرائيلية استهدف مركبة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شارع صلاح الدين قرب مفترق أبو هولي جنوب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد عاملَين من الوكالة كانا يستقلانها.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.