سياسة
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أردوغان يصل إلى قازان للمشاركة في قمة بريكس
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، للمشاركة في قمة مجموعة بريكس.
أردوغان يصل إلى قازان للمشاركة في قمة بريكس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى مدينة قازان للمشاركة في قمة مجموعة بريكس. / صورة: AA
23 أكتوبر 2024

وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار قازان الدولي النائب الأول لرئيس وزراء تتارستان رستم مينيخانوف ورئيس بلدية قازان إلسور ميتشين وسفير تركيا في موسكو تانجو بيلغيتش ومسؤولون من سفارة أنقرة والقنصلية العامة في قازان.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى روسيا عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قلتش ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية لقمة بريكس التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.​​​​​​​

جدير بالذكر أن بريكس تكتل ذو توجه اقتصادي أُسّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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