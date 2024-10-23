وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار قازان الدولي النائب الأول لرئيس وزراء تتارستان رستم مينيخانوف ورئيس بلدية قازان إلسور ميتشين وسفير تركيا في موسكو تانجو بيلغيتش ومسؤولون من سفارة أنقرة والقنصلية العامة في قازان.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى روسيا عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية عاكف تشاغطاي قلتش ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية لقمة بريكس التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.​​​​​​​

جدير بالذكر أن بريكس تكتل ذو توجه اقتصادي أُسّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.​​​​​​​