وأوضحت "تيكا" في بيان أنها تطوّر مشاريع تهدف لزيادة مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد البيان بأنه في نطاق "برنامج تمكين رائدات الأعمال الفلسطينيات" قدمت "تيكا" المعدات اللازمة للاتحادات والجمعيات النسائية في عدة مناطق بجنوب الخليل.

ووفرت الوكالة التركية لـ14 جمعية نسائية تعمل في 5 بلدات مختلفة جنوب الخليل، معدات مثل آلة عصر الزيتون وعصر العنب وآلات طحن الحبوب ومفرمة لحم وآلة طباعة وخياطة وآلات حياكة.

وقالت "تيكا" إنها أنشأت قسماً للعلاقات العامة والإعلام داخل غرفة تجارة جنوب الخليل من أجل زيادة القدرات الترويجية والتسويقية لهذه الجمعيات والشركات وإيصال منتجاتها إلى شريحة أوسع.

وسبق أن نفذت “تيكا” عدة مشاريع أخرى لزيادة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، مثل “مشروع مطبخ النساء المنتجات وقاعة التدريب” و”سوق المنتجات الفلسطينية التقليدية”.

وتيكا هي وكالة تركية تابعة لرئاسة الجمهورية، أسست في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتنفذ أنشطتها التعاونية التي تهدف إلى تحقيق التنمية اليوم في نحو 150 دولة مختلفة في 5 قارات حول العالم.