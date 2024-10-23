جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، عقب زيارته بعض المصابين الذين جرى إسعافهم إلى مستشفى بيلكنت في العاصمة، برفقة والي أنقرة واصب شاهين، ومسؤولين آخرين.

وقال يرلي قايا: "مع الأسف عدد شهدائنا ارتفع إلى 5، وعدد المصابين إلى 22، جرت معالجة 3 منهم وغادروا المستشفى، في حين ما زال 19 مصاباً يخضعون للعلاج في المشافي"، وأوضح أن 2 من أصل 19 مصاباً هم في حالة حرجة، راجياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولفت إلى "استمرار جهود التعرف على هويات الإرهابيّين الاثنين منفذي الهجوم اللذين جرى تحييدهما، ولدى توفر المعلومات اللازمة سنكشف عن هويتيهما ولأي تنظيم يتبعون".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.

وأضاف الوزير أنه جرى تحييد إرهابيين اثنين، رجل وامرأة، وهما منفذا الهجوم الإرهابي. ونفذ مجهولان هجوماً مسلحاً وبالقنابل على حرم مجمع "توساش" في قضاء قهرمان قزان بأنقرة، نحو الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي (12:30 ت.غ).