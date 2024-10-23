سياسة
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لليوم الرابع.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في "عيد العرش"
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لليوم الرابع على التوالي، الأربعاء، بالتزامن مع "عيد العرش" الذي بدأ قبل أسبوع وانتهى اليوم.
لليوم الرابع.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في "عيد العرش"
نحو ألف مستوطن يقتحمون الأقصى في "عيد العرش" لليوم الرابع / صورة: Reuters
23 أكتوبر 2024

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مقتضب أن 935 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر.

وأوضح شهود عيان أن ​​​​​​​الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأشار الشهود إلى أنه بالمقابل "فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على دخول الشبان المصلين إلى المسجد خلال فترة الاقتحامات".

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى لمناسبة عيد العرش اليهودي الذي يمتد أسبوعاً كاملاً.

وطبقاً لمعطيات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن أكثر من 5 آلاف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة عيد العرش.

وكانت شرطة الاحتلال سمحت أحادياً في العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

وتعارض دائرة الأوقاف الإسلامية بشدة الاقتحامات وتدعو إلى وقفها، لكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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