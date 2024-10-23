وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مقتضب أن 935 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر.

وأوضح شهود عيان أن ​​​​​​​الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأشار الشهود إلى أنه بالمقابل "فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على دخول الشبان المصلين إلى المسجد خلال فترة الاقتحامات".

ودعت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى لمناسبة عيد العرش اليهودي الذي يمتد أسبوعاً كاملاً.

وطبقاً لمعطيات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن أكثر من 5 آلاف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة عيد العرش.

وكانت شرطة الاحتلال سمحت أحادياً في العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

وتعارض دائرة الأوقاف الإسلامية بشدة الاقتحامات وتدعو إلى وقفها، لكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.